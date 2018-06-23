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السبت، 23 يونيو 2018 06:33 م
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البابا تواضروس يلتقى الحريري وبري.. ويؤكد: نخوض معركتي الاقتصاد والإرهاب

السبت، 23 يونيو 2018 06:01 م
البابا تواضروس يلتقى الحريري وبري.. ويؤكد: نخوض معركتي الاقتصاد والإرهاب قداسة البابا تواضروس الثاني
سارة علام
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استقبل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى ظهر اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني والوفد المرافق له ببيت الوسط.
 
حضر المقابلة سفير مصر بلبنان نزيه التجاري.
 
قال قداسة البابا تواضروس الثاني، إن مصر تواجه اليوم معركتين كبيرتين: الإرهاب ويواجهها الجيش يإقامة المشاريع الضخمة المتنوعة مثل: الثروة السمكية والمشروعات الصناعية بقناة السويس، والمعركة الأهم هي الإصلاح الاقتصادي.. الرئيس والحكومة يحاولان استرجاع مصر للمسار الصحيح.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لقداسته بمقر إقامة الأخير ببيت الوسط.
 
كما دعا قداسة البابا للحريري بالتوفيق في تشكيل الوزارة الجديدة.
 
من جانبه قال الراهب القس رويس الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بلبنان: "إننا لا ننسي دور الأب رفيق الحريري بالاعتراف بالطائفة القبطية طائفة رسمية بالدولة  لتصبح الطائفة رقم 18 بلبنان.
 
بينما أعرب السيد سعد الحريري عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس وقال: "أنه لشرف كبير للبنان وجود قداستكم. والتنوع الذى أشدت قداستكم به هو فعلًا تنوع للبنان، وإن التطرف إنما هو سبب وليس دين للحصول على مكان في القيادة وأخذ القرار، مشددا: قوتنا في الاعتدال وأسلوب التطبيق وقد حافظنا على هذا التنوع من خلال الدستور
ووجه حديثه لقداسة البابا: نحن نتعلم منكم وسوف نكمل مشوار الاعتدال لمصلحة مصر ومصلحة لبنان
 
 
فيما التقى البابا تواضروس  نبيه بري رئيس مجلس النوال  اللبناني الذي أشاد بدور كل من الدولة المصرية والكنيسة القبطية وبيت العائلة المصرية في حفظ أمن واستقرار.
 
وشكر قداسة البابا الرئيس بري على حسن الاستقبال، وقال إن لبنان بلد عزيز على مصر وأمنها من أمن مصر، وإن التعددية الموجودة في لبنان هي مصدر غنى له.
 
 
 

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