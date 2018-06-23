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الامتناع عن تقديم الرخص لرجل المرور يعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على العقوبة

السبت، 23 يونيو 2018 03:30 ص
الامتناع عن تقديم الرخص لرجل المرور يعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على العقوبة رجل المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور ومنها:

- فى حالة الامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، أقرت المادة 79 تلك المخالفة ضمن الشريحة الرابعة، حيث يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات

-فى حالة الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.

 

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد حسن

من هو رجل الامن المتخصص

نود ان نعرف من هو رجل الامن المتخصص لانه حسب علمى ان رجل الامن المخول له الكشف على الرخصة ظابط الشرطة بينما فى بعض الاماكن نجد عسكرى واقفا وحده ويطلب الرخصة فهل هذا قانونيا

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