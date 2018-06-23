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"الأموال العامة" تضبط مواطنا وزوجته بتهمة النصب على البنوك

السبت، 23 يونيو 2018 03:35 م
"الأموال العامة" تضبط مواطنا وزوجته بتهمة النصب على البنوك أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع زوجته بالإستيلاء على أموال أحد البنوك من خلال الحصول على قروض مالية بموجب مستندات ومحررات مزورة ، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وخاصةً جرائم النصب والاحتيال المصرفى والإستيلاء على أموال البنوك ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائيمن عليها.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام الواقعة كلاَ من "إيهاب.ع.م "صاحب شركة ، ومقيم بالقاهرة مطلوب ضبطه فى 9 قضايا "شيكات" وزوجته "نهلة.ف" ، شريكته بذات الشركة بإستغلال قيام أحد البنوك بمنح أصحاب الشركات قروض لتنمية الأعمال محل النشاط التجارى ، حيث تمكنا من الحصول على قرض قيمته (250 ألف جنيهاً) بإسم المتهمة الثانية بموجب مستندات وكشوف حسابات بنكية مزورة منسوبه لبنك آخر بقصد تقوية الموقف المالى للشركة.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة، وأضاف الأول قيامه بتزوير المحررات والمستندات المستخدمة فى الواقعة ، كما تبين استيلائهما على مبلغ 100 ألف جنية قيمة قرض حصلا عليه باسم المتهمة الثانية من بنك آخر بذات الأسلوب.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 
 
 

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