"الأعلى للجامعات" يقر اليوم أعداد الطلاب المقبولين بالعام الجديد

وائل ربيعى

يترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فى جلسته الدورية اليوم السبت بحضور رؤساء الجامعات، بمقر المجلس فى جامعة القاهرة، إذ أنه من المقرر أن يناقش المجلس أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، على أن يقر الأعداد المقرر قبولها فى كل القطاعات والكليات الجامعية.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير، خلال الجلسة، زيارة الوفد البريطاني المكون من 18 رئيس جامعة إنجليزية لمصر، في إطار الشراكة والتعاون بين الجانين المصرى والبريطانى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، كما يناقش المجلس، التوصيات والمقترحات التي خلصت من مؤتمر وزيري التعليم العالي والصحة، حول التعاون بين الوزراتين في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، وطرق التفعيل وتطبيقها على أرض الواقع.