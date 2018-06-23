video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 01:29 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات" يقر اليوم أعداد الطلاب المقبولين بالعام الجديد

السبت، 23 يونيو 2018 12:28 ص
"الأعلى للجامعات" يقر اليوم أعداد الطلاب المقبولين بالعام الجديد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
إضافة تعليق

يترأس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، فى جلسته الدورية اليوم السبت بحضور رؤساء الجامعات، بمقر المجلس فى جامعة القاهرة، إذ أنه من المقرر أن يناقش المجلس أعمال تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، على أن يقر الأعداد المقرر قبولها فى كل القطاعات والكليات الجامعية.

 

ومن المقرر أن يستعرض الوزير، خلال الجلسة، زيارة الوفد البريطاني المكون من 18 رئيس جامعة إنجليزية لمصر، في إطار الشراكة والتعاون بين الجانين المصرى والبريطانى فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، كما يناقش المجلس، التوصيات والمقترحات التي خلصت من مؤتمر وزيري التعليم العالي والصحة، حول التعاون بين الوزراتين في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، وطرق التفعيل وتطبيقها على أرض الواقع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كلاكيت تانى مرة.. اختبارات القدرات إلكترونيًا.. وزير التعليم العالى: توفر الجهد والوقت ولا جديد بقواعد تنسيق العام الحالى.. مصدر: "الأعلى للجامعات" سيناقش تحديد مصروفات الاختبارات بـ 250 جنيها على مستوى الكليات

الاعلى للجامعات

التعليم العالى

التنسيق




لا تفوتك
صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

صور.. "بعد شيخ الأزهر" محمد صلاح ثانى مصرى يحصل على حق المواطنة الشيشانية

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

"السيسى زعيمى وافتخر" يتصدر تويتر لليوم الثانى..ومغردون:أنقذنا من الفوضى والإرهاب

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

بعد فيديو "شيشة الأطفال".. دراسة لأمانة الصحة النفسية: 10% من طلبة الثانوية جربوا التدخين و5.5% منهم "بيشيشوا".. استشارى باطنة: "قعدة شيشة" لمدة ساعة تعادل 100 سيجارة.. وكيف تتصرف إذا اكتشفت أن ابنك يدخن؟

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

مواجهة السعودية تجيب عن الأسئلة المصيرية للفراعنة.. هل ينتفض المنتخب فى الظهور الأخير بالمونديال.. هل يعزز صلاح رصيده التهديفى.. هل يظهر الحضرى من أجل التاريخ.. هل يغيب أحمد فتحى لأسباب نفسية بعد "هدف الصدمة"

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

الجبلاية عن تأخر ظهور جهاد جريشة: أفضل حكم فى أوروبا سيظهر غدا

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

أبل تدعم هواتف أيفون المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة