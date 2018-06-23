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الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت، 23 يونيو 2018 10:16 ص
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة ارشيفية - الطقس
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد  الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد ، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 24 ، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 ، ومطروح العظمى 28  والصغرى 22 .
 
 

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