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السبت، 23 يونيو 2018 09:59 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 23 يونيو 2018 09:10 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم السبت.

#السيسى_مش_هيرحل هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه

1

اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا

2

الرئيس السيسي يقر العلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة

3

وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

4

المجلس الأعلى للجامعات: بدء الفصل الدراسى الأول 22 سبتمبر 2018

5

وفاة صاحب فكرة عبور خط بارليف اللواء مهندس باقى زكى يوسف

6

جامعة القاهرة: فتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس

7

براءة الفنانة نرمين الفقى من تهمة النصب على ثرى عربى فى 20 مليون جنيه

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مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا وتعزى أسر الضحايا

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عطل بمحرك طائرة تقل مشجعى منتخب بيرو بكأس العالم فى روسيا

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