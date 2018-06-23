اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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#السيسى_مش_هيرحل هاشتاج يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الشعب كله معاه

اختيار المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا رسميا

الرئيس السيسي يقر العلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة

وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية سبتمبر المقبل

المجلس الأعلى للجامعات: بدء الفصل الدراسى الأول 22 سبتمبر 2018

وفاة صاحب فكرة عبور خط بارليف اللواء مهندس باقى زكى يوسف

جامعة القاهرة: فتح باب التقدم للمدن الجامعية أول أغسطس

براءة الفنانة نرمين الفقى من تهمة النصب على ثرى عربى فى 20 مليون جنيه

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء إثيوبيا وتعزى أسر الضحايا