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استمرار التحذيرات البريطانية عن استهداف الإمارات إرهابيا

السبت، 23 يونيو 2018 02:16 م
استمرار التحذيرات البريطانية عن استهداف الإمارات إرهابيا دواعش
كتب: أحمد علوى
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جددت الخارجية البريطانية عبر موقعها الرسمى، التحذير الأمنى لكافة رعاياها فى الإمارات، ومن ينوون زيارة دبى وباقى المدن الإماراتية، وحمل التحذير عنوان "تحديث وقائعى عن الصواريخ المحتملة".

 

وقالت الخارجية فى تحذيرها إنه من المرجح أن ينفذ الإرهابيون هجمات فى الإمارات العربية المتحدة، وطالبتهم بالنظر إلى قسم الإرهاب، لمعرفة طبيعة التهديدات الإرهابية على الإمارات.

 

وأوضحت أن الإرهابيين يصدرون بيانات تهدد بتنفيذ هجمات فى منطقة الخليج، وتشمل هذه الإشارات للهجمات على المصالح الغربية، بما فى ذلك المجمعات السكنية والعسكرية والنفطية والنقل والمصالح الجوية، فضلا عن الأماكن المزدمة، بما فى ذلك الفنادق والشواطئ ومراكز التسوق والمساجد.

 

كما أشارت الخارجية البريطانية فى تحذيرها الرئيسى إلى أن الإمارات علقت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ما جعلها تغلق جميع نقاط الدول الجوية والبحرية مع قطر بدءا من 6 يونيو 2017.

 

كما حذرت من أن الإمارات أعلنت أن أى تعاطف مع قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو بأى وسيلة اتصال أخرى يعد "جريمة".

تحذير الخارجية

تحذير الخارجية

 

 


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