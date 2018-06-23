"اتش سى" السعر المستهدف لسهم "جهينة" بعد 12 شهرا 36% ليصل إلى 16.1 جنيه

كتب هانى الحوتى

رفعت شركة "اتش سي" السعر المستهدف لسهم شركة جهينة بعد 12 شهرا تقريبًا 36% ليصل إلى 16.1 جنيه كما رفعت السعر المستهدف لسهم شركة دومتى بنسبة 29% ليصل إلى 13.9 جنيه مع استمرار التوصية بزيادة الوزن النسبى للسهمين بالمحافظ الاستثمارية ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الطلب على المدى القصير على ضوء استمرارية الإصلاحات الحكومية حتى نرى التعافى الكامل سنة 2019 (تقديريا) على الأقل، وذلك فى الوقت الذى مازالت التقييمات فيه للشركتين إيجابية ولكن بدرجة أكبر بالنسبة لجهينة على أساس رؤيتنا لمعدل عائد محتمل أكبر ودورة أكثر صحية للتدفقات النقدية.

وقالت نهى بركة المحلل المالى بشركة "اتش سي"، إن المؤشرات السوقية تشير إلى أنه كان هناك تباطؤ واسع النطاق فى السوق سنة 2017 وكان هذا التباطؤ أكثر شدة مما توقعته الشركة سابقا. أن مناخ ارتفاع الأسعار بصورة قوية قد أدى إلى تراجع شديد فى حجم المبيعات مما يشير إلى أن الطلب تضائل تأثرا بارتفاع الأسعار.

وأضافت بركة، أنه على الرغم من أننا توقعنا أن نرى تحسنًا خلال 2018 (تقديريا)، كما هو واضح بالفعل من نتائج جهينة ودومتى للربع الأول من 2018 فإن ضغوط التضخم المتوقعة والتى ستنبع من تخفيضات جديدة للدعم المتوقعة فى يوليو من شأنها أن تضع مزيدًا من الضغط والتأثير على الاستهلاك الخاص من وجهة نظرنا. حيث تشير التقديرات الجديدة إلى أن حجم المبيعات سيتعافى مع أوائل سنة 2019 (تقديريا)، بدلا من النصف الثانى من 2018 (تقديريا) حيث أن التضخم سوف يهدأ عند مستوى 12.8% مقارنة بـ 15.0% المتوقع للسنة الحالية وذلك مع الدورة القادمة للإصلاح الاقتصادى وإجراءات خفض دعم الوقود والكهرباء.

كما أن "اتش سي" مازالت تتوقع أن دومتى لديها فرص أفضل من جهينة من حيث تعافى حجم مبيعاتها بالرغم من المنافسة الشرسة فى سوق الجبن، وهى منتجات منخفضة التكلفة ومرتفعة البروتين نسبيًا. وهذا بالإضافة إلى تزايد استفادة الشركة من علامتها التجارية "دومتى بلاس Domty Plus"، والتى لقيت قبولًا كبيرًا من المستهلك وحققت مبيعات بالجملة لأحد كبار عملائها.

وحول ما إذا كانت معدلات الهامش سوف تعود إلى المتوسطات التاريخية السابقة قالت نهى بركة: من المتوقع على المدى القصير أن هامش ربح دومتى سيتعافى أسرع من جهينة على أساس التوقعات الإيجابية لتكلفة اللبن المجفف المنزوع الدسم والتى تمثل عمود أساسى لتعظيم هامش الربح. ويأتى هذا أيضًا مع جهود الشركة للاستفادة الكاملة من مزايا حصولها على اللبن الخام بأسعار منخفضة، والذى من شأنه تعجيل تعافى هامش الربح. وتشير أرقام "اتش سي" إلى انخفاض فى تكلفة اللبن المخلوط لسنة 2018 (تقديريا) بنسبة 14% مقارنة بسنة 2017.

وأضافت إنه بغض النظر عن ذلك فإن استراتيجية التسعير التصاعدى فى سنة 2017 أتاحت الفرصة لدومتى لكى تتحمل بزيادة سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة 13% تقريبًا بناءًا على تقديرات "اتش سي"، مما أدى إلى زيادة تقديراتها لمعدل هامش ربح الشركة بـ 5.6 % لسنة 2018 (تقديريا).

أما بالنسبة لجهينة فإن "اتش سي" تقدر أن هناك زيادة فى تكاليف اللبن المخلوط لديها بنسبة 15% تقريبًا فى سنة 2018 (تقديريا) مقارنة بسنة 2017 نظرا لتوقعات بارتفاع تكاليف اللبن المبنية على توقعات ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وفى ضوء استنفاذ مخزون اللبن المجفف (مسحوق اللبن من اللبن الكامل) لدى جهينة والذى تم شرائه سابقًا بأسعار منخفضة. تتوقع "اتش سي" أن هذا الفرق سيتم تعويضه بدرجة كبيرة من زيادات الأسعار التى تخطط الشركة لتطبيقها خلال السنة. وهذا يتضمن زيادة بـ 1.3 % فى هامش ربح 2018 (تقديريا). تتبع الشركتين حاليا سياسة تكلفة أكثر فعالية من خلال توفير جزء كبير من المواد الخام محليا. وأيضًا تعتمد التنويعات المستمرة فى أصناف المبيعات والتى تتجه نحو المنتجات التى تحقق هامش ربح أعلى مع التحسين المستمر لمحفظة المنتجات ودعم مبيعات التجزئة والتى ستدعم أيضًا رجوع هامش الربح للمستويات التاريخية السابقة.

وأكدت بركة، على أن "اتش سي" تعيد تأكيد توصيتها بزيادة الوزن النسبى للشركتين فى المحافظ الاستثمارية ولكن بدرجة أكبر بالنسبة لجهينة اعتمادا على ميزانية أقوى ودورة أكثر صحة للتدفقات النقدية ومعدلات أعلى لعائد التدفقات النقدية الحرة والعائد المحتمل حيث ترفع "اتش سي" تقييمها للشركتين وكانت قد مدت فترة التقييم بمقدار سنة واحدة. وقامت باستخدام المتوسط المرجح المتحرك لتكلفة رأس المال (WACC) لكى تضع فى الاعتبار الانخفاضات المنتظرة فى سعر الفائدة والذى سيؤدى إلى خفض متوسط تكلفة رأس المال المرجح مقارنة بما تم استخدامه من قبل.

كما ستستمر "اتش سي" فى إضافة مدة سنة واحدة لفترة التقييم فى حساباتها لكى تعكس انخفاض نسبة النمو فيما بعد فترة التقييم، الأمر الذى له تأثير بالغ على حسابات التدفقات النقدية الحرة للعام النهائى.

وفى نهاية حديثها أكدت نهى بركة المحلل المالى بشركة "اتش سي" إنه بناء على المعلومات السالف ذكرها فستظل جهينة هى اختيار "اتش سي" الأول فى قطاع الألبان اعتمادا على بيان ميزانيتها الأقوى ودورة أكثر صحة للتدفقات النقدية بها والتى تظهر فى شكل عائد تدفقات نقدية حرة وعائد متوقع أعلى.