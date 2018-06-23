إصابة طالب بطلق خرطوش فى حفل عرس بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

أصاب طالب آخر بطلقات خرطوش أثناء حضور حفل عرس بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمي " أ . أ . س " 17 سنه، طالب ومقيم دائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالساق اليسري .

بالإنتقال والفحص وسؤاله إتهم " م . ط . م" 18 سنه، طالب ومقيم دائرة المركز بإحداث إصابته من سلاح ناري " فرد خرطوش " أثناء تواجدهما بحفل عرس .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم " فرد خرطوش "، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .