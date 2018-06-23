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إخلاء سبيل رئيس المباحث والمعاون و4 أمناء شرطة بواقعة وفاة متهم بقسم حدائق القبة

السبت، 23 يونيو 2018 09:58 م
إخلاء سبيل رئيس المباحث والمعاون و4 أمناء شرطة بواقعة وفاة متهم بقسم حدائق القبة جثة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، اخلاء سبيل رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة ومعاون المباحث و4 امناء شرطة بضمان محل وظيفتهم في واقعة وفاة متهم داخل حجز القسم. 
 
فيما كشفت نيابة غرب القاهرة الكلية، عن مناظرة جثة متهم لقى مصرعه داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة،وذلك قبل إرسال الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فني بالصفة التشريحية للجثمان، وصرحت بالدفن . 
 
وتبين من مناظرة فريق من أعضاء نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف رئيس نيابة حوادث غرب، للجثمان، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثمان، فيما تم إجراء معاينة لمكان الحادث وحجز القسم. 
 
وتبين من تحقيقات النيابة وتقرير مستشفى الزيتون التخصصى ، التي استقبلت المجنى عليه وصول المتهم جثة هامدة. 
 
واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال والذين أكدوا أن تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى . 
 
كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالقسم وتفريغها لبيان وقت دخول المجنى عليه وخروجه. 
 
من جانب آخر أكد مصدر أمنى، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بإحالة واقعة وفاة أحد المواطنين المتهمين على ذمة قضية سرقة داخل حجز قسم شرطة حدائق القبة لقطاع التفتيش والرقابة، للوقوف على خلفياته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لتولى التحقيق.
 
 

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