video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 03:09 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

إحالة صاحب شركة للجنايات لتحصله على 4.5 مليون جنيه من أموال القابضة لصناعات الغذائية

السبت، 23 يونيو 2018 02:22 م
إحالة صاحب شركة للجنايات لتحصله على 4.5 مليون جنيه من أموال القابضة لصناعات الغذائية سلع ومنتجات غذائية - ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق

قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، إحالة صاحب شركة سلع غذائية إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال نفوذه كممول بأكثر من 50 إلف جنيه للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والحصول على سلع ومنتجات، من الشركة بمبلغ 4.5 ملايين جنيه ورفض سداد ثمنها.

 

وتسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية الذى تضمن قائمة ادلة الثبوت وقرار الإحالة للمتهم "م.ف" صاحب إحدى شركات السلع الغذائية، وذلك لتحديد جلسة امام احدى الدوائر الجنائية لمحاكمته.

 

وتضمن قرار إحالة المتهم، انه بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقررة بالقانون رقم 82 لسنة 1973 وجاوز مجموع معاملاته أكثر من 50 ألف جنيه مع شركة القابضة للصناعات الغذائية وحصل لنفسه على كسب غير مشروع قيمته 4 ملايين و500 الف جنيه بان حصل على سلع ومنتجات من الشركة ورفض السداد.

 

جدير بالذكر أن القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع نصت مادته الأولى على أن يخضع لهذا القانون الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون "الشركات الحكومة وشركات القطاع العام والشركات التابعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصاديه او التى تسهم فيها الحكومة بنصيب فى رأس مالها" خمسين ألف جنيه" وهو ما يعنى ان المتهم من ضمن الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أعضاء جدد بهيئة الفحص والتحقيق فى جرائم الكسب بمحكمة النقض أكتوبر المقبل

الكسب غير المشروع يحيل صاحب شركة تجارة الأقطان للجنايات لاستيلائه على مال عام

جهاز الكسب غير المشروع

صاحب شركة سلع غذائية

محكمة الجنايات

استغلال نفوذ

الشركة القابضة للصناعات الغذائية




لا تفوتك
رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

رئيس وزراء إثيوبيا يتعرض لمحاولة اغتيال بـ"قنبلة"

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

فيديو وصور.. رئيس الوزراء يستمع لشرح وزير الآثار حول أعمال تطوير هضبة الأهرامات

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

صور.. السياحة الداخلية تنافس الدولية بفنادق الغردقة.. نسبة الإشغال الفندقى تتخطى الـ 70% بفضل المصريين.. والألمان والإنجليز بمقدمة الأجانب.. ومرسى علم تستقبل وفود سياحيا عربية مختلفة

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

السرنجات ذاتية التدمير طوق النجاة للقضاء على الفيروسات الكبدية والإيدز.. خبراء: نسب الحقن غير الأمن 8 %.. ويؤكدون: تكرار الاستعمال وراء انتشار العدوى.. و"الصحة العالمية" تعمم السرنجة ذاتية التدمير 2020

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

كأس العالم 2018.. ألمانيا تبحث عن استعادة كبريائها أمام السويد

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

البنطلون الجينز الأبيض رجع موضة من التسعينيات اعرفى إزاى تلبسيه فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة