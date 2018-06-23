أسواق فاينانشيال: صراع الصين وأمريكا يصل إلى سوق خامات السلع

كتب محمود الضبع

كشف تقرير أسواق فاينانشيال المتخصص فى رصد تداولات السلع وخاماتها فى البورصات العالمية عن احتدام الصراع الأمريكى الصينى مع بدء موسم الصيف، وتوقعات بالطقس الحار والجاف خلال النصف الأول من شهر يوليو، وأكد التقرير أن محركات السوق بنهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجارى رصدت المؤشرات التالية :-

- هبوط أسعار الصويا والكسب والزيت هبوطاً عرضياً .

- احتدام التوتر بين الصين والولايات المتحدة الامريكية فى سوق السلع.

- اعتدال الطقس فى الأرجنتين و الحصاد 89.30% مقابل 80.30 % الأسبوع الماضى .

- مبيعات بذرة الصويا و الكسب والزيت فى حالة من التشبع على المستوى اليومى والأسبوعى .

- 97 مليون طن هو حجم واردات الصين من البذرة فى 2017 و تسعى لبلوغ 100 مليون الموسم الحالى .

- سافرس رفعت تقديراتها لإنتاج البرازيل من البذرة الى 119.4 مليون طن .

- 44.471 مليون طن اجمالى شحن البذرة فى الولايات حتى 10 مايو من اجمالى خطة الوزارة 50.155 مليون طن .