5 قضايا على جدول أعمال عمومية نقابة الأطباء الطارئة.. اليوم

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة لأعضائها، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هم" التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإداري ضد الأطباء " الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة".

وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون ١٤.