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5 قضايا على جدول أعمال عمومية نقابة الأطباء الطارئة.. اليوم

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:05 ص
5 قضايا على جدول أعمال عمومية نقابة الأطباء الطارئة.. اليوم اجتماع نقابة الاطباء - ارشيفية
كتبت آية دعبس
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تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة لأعضائها، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة.
 
ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هم" التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإداري ضد الأطباء " الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة".
 
وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون ١٣٧ المعدل للقانون ١٤. 
 
 

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