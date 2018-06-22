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4 أطباء مصريين يحصلون على نصف مليون جنيه مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:55 ص
4 أطباء مصريين يحصلون على نصف مليون جنيه مستحقات عن فترة عملهم بالسعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المستوصفات الطبية بالمملكة لصرف مستحقات 4 أطباء بإجمالي 108 ألاف و500 ريال سعودي، بقيمة إجمالية تتجاوز نصف مليون جنيه مصري.

 

وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة الأطباء : "أ .م .ع" وقيمة المستحقات 27 ألف ريال سعودي ، و"خ.ش" والمستحقات 31 ألفا و500 ريال ، و"أ.أ.س" والمستحقات 24 ألف ريال "م .أ" والمستحقات 26 ألف ريال، حيث يطلبون المساعدة في نقل كفالتهم والحصول علي باقي مستحقاتهم من احدي المستوصفات الطبية بمكة للعمل طرف إحدي المراكز الطبية بنجران، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

 

وقال "سعفان": إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الموارد البشرية بالمستوصف الذي ذكر أن الأطباء الأربعة متغيبون عن العمل منذ ثلاث أسابيع مما أدي إلي إيقافهم عن العمل وتصفية مستحقاتهم لاستخراج تأشيرة خروج نهائي.

 

وقام المستشار العمالي بمقابلة الأطباء للتعرف علي أسباب امتناعهم عن العمل سوء إدارة المستوصف وقلة المترددون ومن ثم قلة الموارد المالية وأنهم يرغبون في نقل كفالتهم، وبعد عدة مقابلات علي مدار أكثر من شهرين مع مسئولي المستوصف تم الموافقة علي نقل كفالتهم بعد تحرير سند رسمي بعدم العمل بمنطقة مكة، وهو ما وافق علية الأطباء، حيث تم استخراج شيكات بالمبالغ المستحقة باجمالي 108 ألاف  و 500ريال سعودي، بقيمة إجمالية تتجاوز  ألف 500جنيه مصري.

 

 

 


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