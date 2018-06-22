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الجمعة، 22 يونيو 2018 02:54 م
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وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن جاهزية مدينة الأبحاث العلمية لخدمة الصناعة

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:45 م
وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن جاهزية مدينة الأبحاث العلمية لخدمة الصناعة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً مقدماً من د.سعيد درويش مستشار الوزير لربط البحث العلمي بالصناعة حول مدى جاهزية المعامل الحديثة بالهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية؛ بما يساهم فى خدمة الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى قيام د. درويش بزيارة تفقدية للمدينة برفقة د.مها الدملاوى مدير المدينة، حيث تفقد المعامل الحديثة التي انضمت إلى الخدمة بمعهد علوم المواد المتقدمة والمواد الجديدة بالمدينة كجهاز الميكرسكوب الإلكترونى (TEM).

وأوضح التقرير أن جهاز  الميكرسكوب الإلكترونى (TEM) يعد من أحدث وأهم الإضافات التى أضيفت لمدينة الأبحاث العلمية مما يعزز من دورها فى خدمة الصناعة الوطنية ومجتمع البحث العلمي، حيث تم التأكد من  اختبار الجهاز بعدد كبير من العينات لتغطية جميع الوظائف المطلوبة منه حتي يتم تسويقها، وذلك  في إطار تعزيز إستراتيجية الدولة في دعم الاقتصاد القائم علي المعرفة، ورؤية الوزارة للعمل علي توفير بيئة محفزة وجاذبة للاكتشاف والإبداع والابتكار من خلال التركيز علي العلوم والتكنولوجيا وتطبيقاتها في تنمية المجتمع ودعم وتشجيع التعاون بين البحث العلمى والصناعة الوطنية.
 


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التعليم العالي

البحث العلمي

الأبحاث العلمية

التطبيقات التكنولوجية

الصناعة الوطنية




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