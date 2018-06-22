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والد طفلة غلاف مجلة التايم: لم تُنتزع من أمها على الحدود الأمريكية

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:15 ص
والد طفلة غلاف مجلة التايم: لم تُنتزع من أمها على الحدود الأمريكية ترامب وطفل مجلة التايم
تيجوسيجالبا (رويترز)
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أكد رجل من هندوراس يقول إنه والد الطفلة التى تظهر على غلاف العدد القادم من مجلة تايم الأمريكية وهى تنتحب أمام الرئيس دونالد ترامب إنها لم تُنتزع من والدتها عند الحدود الأمريكية.

والتقط جون مور مصور وكالة (جيتى إيمدجز) للتصوير الفوتوغرافى الصورة الأصلية فى مركز احتجاز حدودى لتصبح واحدة من أشهر صور التغطية الإعلامية المحمومة لتفريق العائلات على يد إدارة ترامب.

ونشرت عشرات الصحف والمجلات فى أنحاء العالم الصورة لتذكى موجة الغضب مما دفع ترامب إلى التراجع يوم الأربعاء عن قرار فصل الأسر.

وقال دنيس فاليرا لرويترز عبر الهاتف "أصبحت ابنتى رمزا، لفصل الأطفال عن آبائهم عند الحدود الأمريكية، ربما حركت مشاعر الرئيس ترامب".

وأضاف فاليرا أن الصغيرة وأمها ساندرا سانشيز احتجزتا معا فى مدينة مكالين الحدودية فى تكساس حيث تقدمت الأم بطلب لجوء ولم يتم فصلهما بعد احتجازهما قرب الحدود.

وأكدت نيللى جيريز نائبة وزير خارجية هندوراس رواية فاليرا.

وقال فاليرا إنه شعر بالصدمة والألم عندما رأى الصورة للمرة الأولى على شاشة التلفزيون "رؤية ما كان يحدث لها فى هذه اللحظة يحطم قلب أى شخص".

واستخدمت الصورة فى حملة تبرعات على فيسبوك جمعت أكثر من 17 مليون دولار من نحو نصف مليون شخص لصالح مركز اللاجئين والمهاجرين للتعليم والخدمات القانونية وهو منظمة غير ربحية مقرها تكساس.

وأدت سياسة "اللا تساهل" مع المهاجرين التى تنتهجها إدارة ترامب إلى فصل 2342 طفلا عن آبائهم على الحدود الأمريكية المكسيكية بين الخامس من مايو أيار والتاسع من يونيو.

وفجرت لقطات فيديو للأطفال وهم يجلسون فى أقفاص بعد فصلهم عن آبائهم وتسجيل صوتى لأطفال ينتحبون وصورة مور موجة غضب عالمية من سياسات إدارة ترامب.

وقال فاليرا إن شانشيز غادرت مع الصغيرة بورتو كورتيس وهى ميناء كبير شمالى العاصمة تيجوسيجالبا دون أن تبلغه أو تبلغ أطفالهما الثلاثة الآخرين.

وأضاف أنه توقع أن سانشيز غادرت مع الطفلة الصغيرة للولايات المتحدة حيث يعيش أفراد من أسرتها بحثا عن فرص اقتصادية أفضل.

وتابع "إذا جرى ترحيلهما فلا بأس طالما لن يتم ترك الطفلة بدون أمها... أنتظر لأرى ما سيحدث لهما"

 


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