نقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية يشيدان بجهود الأوقاف فى مجال الدعوة

عقب أدائهما لخطبة الجمعة اليوم بمسجد سيدى على زين العابدين رضى الله عنه بحى السيدة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، والتى أدى خطبة الجمعة به وزير الأوقاف د محمد مختار جمعة، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ولفيف من قيادات المحافظة وقيادات وزارة الأوقاف، عن موضوع سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها، وعقب زيارة ضريح سيدى على زين العابدين والوقوف على تجديد مقصورة المقام، وعلى الاهتمام الشديد بالمسجد مبنى ومعنى، أشاد كل من محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة والاهتمام الكبير بالمساجد، وأنه دور مقدر لوزارة الأوقاف والوزير الدكتور محمد مختار جمعة، مشيدا بموضوع خطبة الجمعة ووصفها بالخطبة الجامعة .

ومن جانبه أشاد الشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بجهود وزارة الأوقاف ورعايتها للمساجد واهتمامها بمساجد آل البيت، كما أشاد بموضوع خطبة الجمعة التى تناولت موضوعا مهما هو موضوع الساعة، مشيدا بالتعاون بين وزارة الأوقاف ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية فى كل ما يخدم المصلحة الدينية والوطنية، وهو ما أكده كل من وزير الأوقاف ونقيب الأشراف، ووجه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد رئيس حى السيدة زينب بسرعة عمل دراسة وافية لتطوير منطقة محيط مسجد سيدى على زين العابدين يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف، وهو ما رحب به وزير الأوقاف .