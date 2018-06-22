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نجيب ساويرس: خروج منتخب مصر من كأس العالم ليس مسئولية وفد الفنانين

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:46 م
نجيب ساويرس: خروج منتخب مصر من كأس العالم ليس مسئولية وفد الفنانين نجيب ساويرس
كتب هيثم سلامة
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قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "ليس من المعقول تحميل وفد الفنانين مسئولية خروج مصر من كأس العالم، الذين ذهبوا لتشجيع بلادهم فى صفوف الجماهير".

وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "هل يعقل إن نطلع من كأس العالم فنحمّل المسئولية على وفد الفنانين اللى راح بنية صافية زيه زى بقية الجمهور علشان يشجع فريق بلده".

وأضاف ساويرس ساخرا: "تقولش هما اللى نزلوا يلعبوا ضد روسيا وخسروا.. الخبط والرزع فى الموضوع ده طول وباخ جدا.. دوروا على الجهاز الفنى واللعيبة والمدرب!".

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

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