نجيب ساويرس: خروج منتخب مصر من كأس العالم ليس مسئولية وفد الفنانين

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: "ليس من المعقول تحميل وفد الفنانين مسئولية خروج مصر من كأس العالم، الذين ذهبوا لتشجيع بلادهم فى صفوف الجماهير".
وكتب نجيب ساويرس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: "هل يعقل إن نطلع من كأس العالم فنحمّل المسئولية على وفد الفنانين اللى راح بنية صافية زيه زى بقية الجمهور علشان يشجع فريق بلده".
وأضاف ساويرس ساخرا: "تقولش هما اللى نزلوا يلعبوا ضد روسيا وخسروا.. الخبط والرزع فى الموضوع ده طول وباخ جدا.. دوروا على الجهاز الفنى واللعيبة والمدرب!".
نجيب ساويرس
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