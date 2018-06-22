نائب وزير التعليم يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع "التعلم فى الصفوف الأولى"

كتب محمود طه حسين

اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين ومدير مشروع التعلم في الصفوف الأولى بأعضاء اللجنة التنفيذية العليا لمشروع التعلم في الصفوف الأولى، برئاسة الدكتورحسن إسماعيل فارس، وعضوية كل من الدكتورة هناء قاسم حسانين مدير عام الإدارة العامة للقرائية بالوزارة، والدكتور حسن عبد الباسط الجاويش مدير إدارة الترقي بالأكاديمية المهنية للمعلمين، وبحضور منسقي الصفوف الأولى بكل المحافظات، وذلك بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لوضع أسس وآليات تدريب معلمي الصفوف الأولى طبقا لرؤية الوزارة 2020-2030.

وأشاد دكتورعمر بخبرات هؤلاء المنسقين، وأكد على رؤية الوزارة التي طرحها الوزير لتطوير التعليم لتبدأ بهذه الصفوف الأولى، وأن هذه الفترة الجميع يعمل بقلب وفكر واحد ويتعاون الجميع لتتكامل الجهود، وتم خلال الاجتماع تحديد أدوار ومسؤليات المنسقين، على أن تبدأ تدريبات المدربين إعتبارًا من الإسبوع القادم، يليها تدريب المعلمين والموجهين حتى منتصف أغسطس ٢٠١٨.

وأكد دكتور حسن فارس رئيس اللجنة، على أهمية العمل على تحقيق تدريبات على مستوى عاٍل من الجودة وأهمية تذليل كل الصعوبات.

كما أشار دكتور حسن الجاويش على ضرورة الاستعانة بالمدربين الذين لديهم خبرات كبيرة في برامج التعلم في الصفوف الأولى، واستمعت اللجنة لآراء المنسقين، وأكدت دكتورة هناء قاسم على أهمية تلافي التحديات، واختيار المدربين الأكفاء، واختيار قاعات التدريب المناسبة والمهيأة لإنجاح التدريب.

وأشار دكتور محمد عمر إلى مراجعة قوائم القاعات المرشحة لتنفيذ التدريبات بها وإفادة اللجنة بصورة عاجلة والتيسير على السادة المعلمين، لتكون جميع القاعات تغطى كافة الإدارات التعليمية المستهدفة.