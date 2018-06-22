نائب وزير التعليم يتفقد مدرستين فنيتين بالإسماعيلية ويستمع لمطالب المعلمين

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى إطار تفعيل أعمال المتابعة الميدانية لمدارس التعليم الفنى بالمحافظات؛ للوقوف على كافة المشكلات وسرعة حلها والاطمئنان على جميع أعمال الصيانة داخل المدارس؛ استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وذلك فى إطار خطة الوزارة للارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمة المقدمة لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية، تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى مدرستين بمحافظة الإسماعيلية حيث بدأت الزيارة بمدرسة الإسماعيلية الثانوية الفنية للمعدات الثقيلة، وقد وجه مجاهد بالعناية بنظافة المدرسة وزراعة بعض المسطحات الخضراء ونباتات الزينة والعناية بالمظهر الجمالى للمدرسة، واستمع من القائمين على العمل بالمدرسة إلى بعض المطالب والاحتياجات من الآلات والمعدات؛ لخدمة المناهج الدراسية وتدريب الطلاب، ووجه بإدراجها من خلال اللامركزية المالية بند الآلات والمعدات بالمديرية، كذلك العمل بمشروع رأس المال الدائم للتعليم والإنتاج، ووعد بإرسال خطاب وزارة المالية الخاص بإعفاء المشروع من نسبة 20% لجميع المديريات التعليمية.

كما أشاد مجاهد بمجموعة من الإيجابيات بالمدرسة من كم وحالة المعدات والآلات الموجودة بالمدرسة؛ لتدريب الطلاب وكذلك الفرن الصديق للبيئة الذى تم تصميمه من قبل هيئة التدريس بالتعاون مع الطلاب بالمدرسة، وأوصى بأن تقوم المدرسة بعمل ملف التقييم الذاتى بمعاونة وحدة الجودة بالمديرية والمدرسة، وأيضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب الكابل الكهربى لتشغيل مصنع تدوير المخلفات.

ثم جاءت الزيارة الثانية لمدرسة إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية بحضور قيادات التعليم الصناعى بالمديرية، وأشاد مجاهد بتميز المدرسة وخاصة فى العناية بالنظافة داخل المدرسة وأيضًا الورش والمعامل وفناء المدرسة، وروح العمل الجماعى والتفاف العاملين حول مدير المدرسة، وتميز قسم التبريد والتكييف بإنتاج نماذج لتدريب الطلاب، بالإضافة إلى تميز قسم الصناعات البحرية بإنتاج ثلاثة مراكب من خلال مشروع رأس المال، وأشار مجاهد إلى أن المدرسة تقدمت بملف الاعتماد لهيئة ضمان الجودة منذ عامين، وأوصى بمتابعة ذلك الملف واستكمال الملاحظات حيث أن المدرسة بحالة فنية جيدة ويتوفر بها الإمكانات التى تؤهلها للحصول على شهادة ضمان الجودة.