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نائب الرئيس اليمنى يلتقى عددا من قادة الجيش والتحالف بمأرب

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:21 م
نائب الرئيس اليمنى يلتقى عددا من قادة الجيش والتحالف بمأرب على محسن الأحمنر خلال الاجتماع اليوم
إيمان حنا
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عقد نائب رئيس الجمهورية اليمنية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن على محسن صالح اليوم، الجمعة، اجتماعاً بمحافظة مأرب، اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية فى مختلف الجبهات وأوضاع الوحدات العسكرية والانتصارات التى تتحقق يومياً بدعم الأشقاء فى تحالف دعم الشرعية.

 

وبارك نائب رئيس الجمهورية الانتصارات العظيمة التى يحققها أبطال الجيش وأحرار اليمن وبدعم أخوى من دول التحالف وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما يحرزونه من تقدم فى جبهة الساحل بمحافظة الحديدة وفى ميدى وحرض وفى البيضاء وفى صعدة ولحج والانتصارات الأخيرة فى جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

 

كما هنأ القادة العسكريين والمقاتلين بعيد الفطر المبارك، ناقلاً لهم تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتحيات قادة التحالف.

 

وقال نائب الرئيس: "إن مشروع إيران فى اليمن الذى تمثله ميليشيا الحوثى الإرهابية، آيل للسقوط بفضل العزيمة والإصرار والتضحيات التى تبذلها قوات الجيش وقوات التحالف والبطولات الأسطورية التى يسطرونها فى ميادين العزة والكرامة، ولا تهاون أبداً مع من يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين ويرفض الخضوع للسلام والحوار".

 

وتطرق نائب الرئيس فى اللقاء إلى المعاناة التى يتجرعها المواطنون الذين يرزحون تحت سيطرة ميليشيا الحوثى من تجويع وترهيب وتجنيد إجبارى لم يستثنى حتى الأطفال والعجزة، مشيداً فى الوقت نفسه برفض أبناء الشعب اليمنى وصمودهم فى وجه مشروع الحوثى الكهنوتى الإمامى وعدم انجرارهم فى حربه العبثية وصبرهم على تصرفات الميليشيات الحوثية.

 

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتوحيدها والاستمرار فى العمليات العسكرية حتى دحر الميليشيات الحوثية وتحرير كل شبر من أرض الوطن، مؤكداً بأن الحرب الدفاعية التى تخوضها الشرعية تهدف إلى إحلال السلام الذى لم يجنح له الحوثيون وتمردوا عليه ونقضوا كل الاتفاقات الهادفة إلى حقن الدماء.

 

ودعا نائب رئيس الجمهورية كل أبناء القوات المسلحة والأمن وأحرار اليمن إلى الوقوف صفاً واحداً خلف قيادة الشرعية بما يخفف من معاناة أبناء الشعب ويحقق طموحاتهم فى بناء اليمن الاتحادى القائم على العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

 

واستمع نائب الرئيس إلى تقارير القادة العملياتية عن الموقف العسكرى فى جبهات القتال والانتصارات التى تتحقق وفقاً للخطط المرسومة وجهود التدريب والتأهيل، منوهين إلى العزيمة القتالية والمعنويات العالية التى يتحلى بها أبطال الجيش ومن يساندهم من أحرار اليمن والتحالف.

 

ورفع القادة التهانى للقيادة السياسية ولقيادة قوات التحالف بعيد الفطر المبارك وبالانتصارات الميدانية الكبيرة لأبطال الجيش، معبرين عن التقدير والشكر لاهتمام نائب رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة.

 

شارك بالاجتماع المفتش العام للقوات المسلحة القائم بأعمال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عادل القميرى ورئيس هيئة الدعم والإسناد اللوجستى اللواء الركن أحمد الولى ومدير دائرة العمليات الحربية اللواء الركن خالد الأشول وبحضور قائد قوات التحالف فى محافظة مأرب العميد الركن على ساير العنزى ونائب قائد القوة الإماراتية بمأرب العقيد الركن محمد راشد الياجى.


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التحالف

قادة الجيش

اجتماع لنائب الرئيس




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