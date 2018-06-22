موقع ويبو الصينى يحجب تدوينات عن جون أوليفر بعد انتقاده الرئيس الصينى شئ

شنغهاى (رويترز)

حجب موقع ويبو للتدوين المصغر وحذف كل التدوينات المتعلقة بمقدم البرامج الكوميدية البريطانى جون أوليفر بعد انتقاده سجل بكين فى حقوق الإنسان وسخريته من الرئيس شئ جين بينج فى برنامجه (لاست ويك تونايت).

وخلال فقرة استمرت 20 دقيقة بثتها شبكة (إتش.بى.أو) التلفزيونية الأمريكية يوم الأحد الماضى، انتقد أوليفر الخطوات التى اتخذتها الصين لرفع القيود عن الفترات الرئاسية وتخليد "أفكار شى جين بينج" فى الدستور قائلا إن ترسيخ شى لسلطاته مدفوع "بعبادة القيادة".

كما استهزأ أوليفر بمبادرة الصين المعروفة باسم "الحزام والطريق" وحملتها الحالية على الفساد وفرضها رقابة على نشر صور الشخصية الكرتونية وينى ذا بو على الإنترنت التى قيل إنها تشبه شى.

وأدت محاولات لنشر اسم أوليفر بالإنجليزية أو اسم برنامجه لظهور رسائل خطأ عن "معلومات تنتهك القوانين واللوائح ذات الصلة". و يبدو أن اسمه المكتوب باللغة الصينية لم يحجب.

وكتب أحد مستخدمى ويبو أمس الخميس "لن أتمكن طوال حياتى من رؤية جون أوليفر فى السوق الصينية بعد هذه الحلقة".