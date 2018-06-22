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موسكو: واشنطن ولندن وباريس يحاولون تسييس منظمة "حظر الأسلحة"

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:52 ص
موسكو: واشنطن ولندن وباريس يحاولون تسييس منظمة "حظر الأسلحة" منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
موسكو (أ ش أ)
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قال إيجور كيريلوف قائد قوات الحماية من الأسلحة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الجمعة، "بإن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يحاولون تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى جهة مسيسة لها الحق فى إصدار أحكام قاسية على بلدان بعينها".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك الروسية" عن كيريلوف قوله خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ممثلى وزارة الخارجية الروسية - إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفائهم يضللون المجتمع الدولى مرة أخرى ، ويكافحون من أجل المواجهة بمزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية، ويتهمون سوريا بانتهاك الاتفاقيات وروسيا فى تسهيل ذلك"، مضيفًا أنه تم تنظيم حملة لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى بنية مسيّسة تتمتع بسلطة إصدار أحكام اتهامية صارمة ضد دول بعينها وقادتها.

 


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