video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 22 يونيو 2018 07:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

منيرة تقيم دعوى إثبات نسب لطفلها.. وتؤكد: خدعنى بكلامه المعسول

الجمعة، 22 يونيو 2018 07:00 ص
منيرة تقيم دعوى إثبات نسب لطفلها.. وتؤكد: خدعنى بكلامه المعسول محكمة الأسرة
كتبت :أسماء شلبى
إضافة تعليق

"تطرق الرغبة قلبها وتصبح مجنونة به، وتدخل معه فى علاقة محرمة، لتتخلى فيها عن كل شيء، وتقبل أن  تعيش بورقة زواج عرفى فى الخفاء، وتبيع له جسدها وفى النهاية يتركها عندما تصبح حامل، ليتبرأ منها، ويتهمها بمحاولة التحرش به"، بتلك الكلمات وصفت الزوجة "منيرة.خ.س" قصتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.

وقالت "منيرة" فى دعوى أقامتها وحملت رقم 17654لسنة 2018 بمحكمة الأسرة: كنت بريئة لدرجة أن مصطفى خدعنى بكلامه المعسول، ليصبح فارس الأحلام بالنسبة لى، حيث يمتلك قبولا غير عادى، وخفة دم ليوقعنى فى شباكه".

وتابعت "منيرة": "كان جارنا منذ ما يزيد على العامين، وكنا قليلا ما نتحدث نظرًا لخجلى الشديد من تصرفاته، ومر شهرين، وأنا بهذه الحالة أحاول مقاومته بكل جهد ولكنه لم يترك لى مجالا لذلك حتى وقعت بين يديه ".

وأكملت "منيرة": وقعت بين يديه فريسة وارتكبنا الإثم دون أن نبالى، ومضينا نفعل ذلك شهرًا كاملاً دون زواج إلى أن واجهته أننى لا استطيع المضى فى هذه العلاقة هكذا دون زواج، فكتبنا عقدًا عرفيًا وتزوجنا دون علم أحد بسبب حجته بأنه لن يستطيع الآن أن يواجه أهلي بى، فالتزمت الصمت وارتضيت بالقليل من الحلال.

واستكملت "منيرة": علمت أننى حامل وهنا كانت بداية النهاية لزواجنا العرفي وتغيرت نبرته المليئة بالدفء والطيبة وأصبح "مصطفى" شخصًا آخر، وقال لي بصوت ملىء بالخبث. وتابعت "منيرة": أصبحت فى حيرة حتى العقد العرفى كان معه، وليس معى إلا الشهود الذين أتى بهم ليشهدوا، فلجأت لهم فشهد وأحد فقط منهم، والآخر أخذ مبلغا ماليا منه، وامتنع عن قول الحق، وأصبح يشنع بى أمام الجميع ويلمح إلى أننى أحاول أن أضايقه.

فيما رد "مصطفى" أمام المحكمة، كل ما بينا مجرد جيرة فقط وعلاقة أخوة، ولكنها كانت تتصرف معى بطريقة تتجاوز بها كل الحدود، ولجأت لأهلها، وشكوتها بسبب تحرشها بى ويشهد الجميع بذلك معى .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عايدة أمام محكمة الأسرة: "زوجي صورلى فيديوهات مخلة وروجها لراغبى الدعارة"

سيدة أمام محكمة الأسرة: زوجى رفض التكفل بعلاج ابنتنا المصابة بالسرطان وتزوج

المحلل والخلفة الكتير والبخل.. أسباب دعاوى محكمة الأسرة "هم يضحك"

محكمه الاسره

خلافات اسريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

"مش بالكيماوى".. استخدام الجراحة فى علاج سرطان البروستاتا يشفى المريض تماما

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور يغلق كوبرى 15 مايو جزئيًا بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

"فولجوجراد" تستقبل الفراعنة بالفانيليا لمحاربة البعوض

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

نعمة أمام محكمة الأسرة: "زوجى أشعل النيران فى جسدى عندما علم بحملى"

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

لا تتعجب إنها كرة القدم.. الأرجنتين تسقط بثلاثية أمام كرواتيا بدون فنانين ولا إعلاميين ولا خمسة أمواه.. الأسطورة ميسي يتوه فى الملعب بدون إصابات.. ومارادونا يبكى فى المدرجات

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

"بصاصين الجماعة.. فتيات مباعة".. نساء الإخوان كلمة السر فى قضايا التخابر.. ابنة سكرتير المعزول مرسى وصحفية تتورطان فى التخابر مع قطر.. وباحثة كيميائية متهمة بالتخابر مع تركيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة