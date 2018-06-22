مقتل جندى سورى فى قصف أمريكى لأحد مواقع الجيش بالقرب من الحدود العراقية

عمان (رويترز)

قال قائد فى التحالف الإقليمى الداعم للرئيس السورى بشار الأسد، لرويترز إن أحد أفراد الجيش السورى قتل فى ضربة أمريكية على موقع للجيش السورى قرب قاعدة أمريكية تقع بالقرب من الحدود العراقية السورية.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ذكرت أن فصيلا لمقاتلى المعارضة السورية تدعمه الولايات المتحدة ويتمركز فى قاعدة التنف اشتبك مساء أمس الخميس مع "قوة معادية غير محددة" خارج "منطقة لخفض الصراع" فى محيط القاعدة وأجبرها على التراجع. وأضافت أنه لا يوجد ضحايا من الجانبين.

والتنف جزء من منطقة تعرف باسم البادية وهى عبارة عن أراض صحراوية شاسعة ذات كثافة سكانية منخفضة وتمتد حتى الحدود الأردنية والعراقية.

من ناحية أخرى، ألقت وسائل الإعلام الرسمية السورية باللوم على طيران التحالف بقيادة الولايات المتحدة فى قصف لبلدة الشعفة الواقعة إلى الشمال من مدينة البوكمال قائلة إن الضربات أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى على الأقل من المدنيين.