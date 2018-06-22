مصرع عامل صعقا إثر ملامسته كابل كهرباء بوادى النطرون

البحيرة - جمال أبو الفصل - ناصر جودة

لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بغسيل وتنظيف أقفاص دواجن بمغسلة وملامسة أحد أسلاك الكهرباء بوادى النطرون.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول م ط ن ال 17 سنة عامل ومقيم الهرم جيزة جثة هامدة "إدعاء صعق كهربائى" .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره "عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضله القلب نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية.

بسؤال عمه أ ج ط م 42 سنة تاجر دواجن ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء قيام المتوفى بأعمال غسيل وتنظيف أقفاص الدواجن بالمياه بالمغسلة التابعة للشركة الوطنيه للدواجن محل عمله الكائنه بطريق قرية الحمراء بدائرة المركز صعقه التيار الكهربائي نتيجة حدوث ماس من أحد الوصلات الكهربائيه بالمغسلة، مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك و تحرر المحضر اللأزم.