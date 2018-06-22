مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الجمعة، وأصيب 4 آخرين، بعد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى، أمام مدخل مركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

تبين من تحريات مباحث مركز ملوي، والتى أشرف عليها العميد منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى، أن الحادث أسفر عن مصرع "تقى أسامة حسين محمد حسين" 5 سنوات، وإصابة كل من والدها "أسامة حسين" 35 سنه، كسر بالحوض والفقرات وجروح بمختلف أنحاء جسمه وحالته خطيرة، و "مصطفى عبد الرحمن مصطفى محمد" 29 سنه جروح وكسور، و"عطيات درويش محمد" 50 سنه، كسر بضلوع الصدر والرأس، و"عبد الرحمن مصطفى محمد عبد العال" 55 سنه، كسر بالضلوع وجروح رضية.

وأكد الدكتور إسحق إبراهيم فارس نائب مدير مستشفى ملوى العام، أنه تقرر تحويل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى لسوء حالاتهم جراء الحادث.