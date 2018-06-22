مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بالمنوفية

المنوفيه - محمود شاكر

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بدائرة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتقدم " م ف ب " فلاح ومقيم دائرة المركز، ببلاغ يفيد بوفاة الطفلة " هـ " سن عام وشهرين ومقيمة بذات العنوان، نتيجة سقوطها من أعلى سلم المنزل ونفى الشبهة الجنائية .

بالانتقال والفحص، وسؤال والدة المتوفاة " ش ص س " ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أكدت بمضمون ما جاء بأقوال زوجها، بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة جروح بالوجه والرأس ونزيف حاد نتيجة سقوط من علو، أشارت التحريات إلي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .