مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب سيارة على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحرى نفق أبو صالح بالطريق الصحراوى الشرقى فى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بحرى نفق أبو صالح.

وهرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بنى سويف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وسبعة مصابين بكدمات وكسور إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى.