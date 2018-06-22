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مصدر أمنى عراقى: مقتل أحد شيوخ عشائر الطارمية بهجوم مسلح شمال بغداد

الجمعة، 22 يونيو 2018 10:04 م
مصدر أمنى عراقى: مقتل أحد شيوخ عشائر الطارمية بهجوم مسلح شمال بغداد قوات الجيش العراقى
أ ش أ
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ذكر مصدر أمنى فى الشرطة العراقية أن شيخ عشيرة الطارمية قتل بهجوم مسلح قرب منزله شمال بغداد.

وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية اليوم الجمعة ـ إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحة كاتمة ، مساء اليوم ، باتجاه شيخ عشيرة بالقرب من منزله بمنطقة الطارمية شمالى بغداد ، وأسفر عن مقتله فى الحال ، فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة.


وأضاف أن قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى الطب العدلى ، وفتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه.


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