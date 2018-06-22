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مصافى عدن اليمنية تعلن عن مناقصة لشراء 92 ألف طن من المنتجات النفطية

الجمعة، 22 يونيو 2018 06:00 ص
مصافى عدن اليمنية تعلن عن مناقصة لشراء 92 ألف طن من المنتجات النفطية مصفاة نفطية _ صورة أرشيفية
الرياض (رويترز)
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قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أمس الخميس، إن شركة مصافى عدن تسعى لشراء 92 ألف طن مترى من المنتجات النفطية فى مناقصة عامة لمواجهة عجز فى توليد الكهرباء.

وتسعى الشركة لشراء 62 ألف طن مترى من الديزل و30 ألف طن مترى من مادة المازوت لمحطات توليد الكهرباء فى عدن حيث تنخفض إمدادات الوقود بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

واشترطت الشركة على الشركات المحلية الراغبة دخول المناقصة تقديم العروض بالدولار الأمريكى خلال مهلة تنتهى فى أول يوليو تموز.

وكانت مصافى عدن قد عرضت مناقصتين الشهر الماضى لشراء 150 ألف طن من المنتجات النفطية لإمداد السوق المحلية وسد العجز فى الكهرباء فى عدن.

 

 


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مصافى عدن

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أخبار اليمن

شراء 92 ألف طن

المنتجات النفطية




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