مستشار المفتى: الدعاء بأمر دنيوى كنجاح الأبناء فى الامتحانات أمر جائز ومطلوب

أكد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن الدعاء بأمر دنيوى كالدعاء بنجاح الأبناء أمر جائز ومطلوب، وليس فيه إساءة أدب لكونه أمرا من أمور الدنيا، فالدعاء جائز فى كل أمر ليس به قطيعة رحم أو إثم أو معصية، ومنه الدعاء بنجاح الأولاد فى الامتحانات.

وأضاف عاشور، فى تصريحات صحفية، أن من يريد أن يطلب من الله شيئا باسمه الأعظم أن يدعو بأسماء الله الحسنى التسعة وتسعين اسما لأنه لا يوجد أحد يعرف على وجه اليقين اسم الله الأعظم بالتحديد، مضيفا أن الدعاء بنجاح الأبناء فى الامتحانات جائز.