مسؤول إيرانى: نعتزم الانسحاب من الاتفاق النووى خلال الأسابيع المقبلة

طهران (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الإيرانى للشئون السياسية عباس عراقجى بإن بلاده قد تنسحب من خطة العمل المشترك الشاملة الخاصة بالبرنامج النووى الإيراني، خلال الأسابيع المقبلة.

واجتمع ممثلون عن الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبى، بناء على طلب من إيران، اليوم الجمعة، فى العاصمة النمساوية فيينا، حيث أكدوا مجددا التزام بلدانهم بالاتفاق، الموقع عام 2015، والذى يعرف باسم خطة العمل المشترك الشاملة.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن عراقجى حثه، فى فيينا، أوروبا على بذل قصارى جهدها للإبقاء على خطة العمل المشترك.

وأضاف عراقجى أنه إذا كانت أوروبا وغيرها من الموقعين على خطة العمل المشترك يريدون الحفاظ على الاتفاق النووى الإيراني، فعليهم تقديم تضحيات فى هذا الشأن.

وقد اجتمع باقى الموقعون على خطة العمل المشترك، لمحاولة الإبقاء على هذا "الاتفاق التاريخي" ، للمرة الأولى منذ قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق جانب واحد وإعادة فرض عقوبات على إيران.