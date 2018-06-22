video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 23 يونيو 2018 12:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مرشح معارض للرئاسة التركية يتعهد برفع حالة الطوارئ فى البلاد

الجمعة، 22 يونيو 2018 11:03 م
مرشح معارض للرئاسة التركية يتعهد برفع حالة الطوارئ فى البلاد الرئيس التركى أردوغان
أ ش أ
إضافة تعليق

قال مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض للانتخابات الرئاسية التركية محرم إنجه، إن أكثر من مليونى شخص حضروا تجمعه الانتخابى فى العاصمة أنقرة، متوقعا حضور ما بين 5 إلى 6 ملايين فى آخر تجمع انتخابى له بمدينة إسطنبول غدا.

وتعهد إنجه - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - برفع حالة الطوارئ وتحسين الوضع الاقتصادى لتركيا، وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 5%، وإعادة الاستقلالية للبنك المركزى، كما تحدى السياسى المعارض للرئيس التركى رجب طيب أردوغان مرة أخرى للقيام بمناظرة تلفزيونية، بعدما رفض أردوغان ذلك من قبل.

وأكد إنجه أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى سيكون ضمن أولوياته، مشيرا إلى أن إن أردوغان "لم يعد نفس الشخص"و سيكون رئيسا لجميع الأتراك.
ومن المقرر أن يدلى نحو 56 مليون ناخب تركى، الأحد، بأصو اتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية تكستى بأهمية كبيرة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكى تقر مشروع قانون يمنع تسليم تركيا مقاتلات "إف 35"

هل تعيد تركيا أموال مصر المنهوبة؟.. كيف استولت الدولة العثمانية على ثروات المصريين تحت مسمى "الضريبة".. دعوى تطالب أنقرة برد الأموال التى حصل عليها العثمانيون.. ومؤرخون: تهور وليس قانونيا

حصاد العالم.. أردوغان يهدد بطرد السوريين من تركيا

س،ج.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية فى تركيا

أردوغان

تركيا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

الإسكان تكشف تفاصيل وحدات العاصمة الإدارية الجديدة المقرر طرحها للحجز

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

تركيا.. "إسلامى وعلمانى" إيد واحدة فى مواجهة الدكتاتور.. صحف بريطانية تفتح النار على أردوغان قبل انتخابات الأحد.. توقعات باللجوء إلى التزوير لانتزاع الرئاسة .. والاندبندنت تؤكد: السباق لن يحسم من الجولة الأولى

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

عماد الدين حسين بعد تعليق بريزنتيشن على مقاله: لم نكن نعلم هذه المعلومات.. ونقدر الدور الكبير للشركة فى دعم المنتخب وصناعة الكرة المصرية.. ونعلم جميعا المحاولات الممنهجة على شركة we

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

إن كيدهن عظيم.. سيدة تحرر 182 بلاغا ضد زوجها بعد زواجه من أخرى

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

مصدر باتحاد الكرة: حسن شحاتة المدرب الوطنى الوحيد المرشح لخلافة كوبر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة