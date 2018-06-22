مد التسجيل بالجمعية العمومية الغير عادية للأطباء للساعة 2 ظهرا

أعلن الدكتور سمير التوني أمين عام مساعد بنقابة الأطباء مد باب التسجيل بالجمعية العمومية الغير عادية لنقابة الأطباء للساعة الثانية ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

كان قد بدأ أعضاء نقابة الأطباء التسجيل، في الجمعية العمومية الطارئة التي تعقدها النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هم" التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإداري ضد الأطباء " الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة".

وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14.