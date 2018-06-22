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مبعوثون لترامب يناقشون مع نتنياهو آفاق السلام مع الفلسطينيين

الجمعة، 22 يونيو 2018 04:55 م
مبعوثون لترامب يناقشون مع نتنياهو آفاق السلام مع الفلسطينيين ترامب
رويترز
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قال البيت الأبيض إن مبعوثين للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط اجتمعوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، لبحث آفاق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وذلك بعدما عقدوا محادثات منفصلة مع زعماء عرب.

وقالت واشنطن إن خطة للسلام يجري إعدادها حاليا وقد يتم طرحها قريبا.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن جاريد كوشنر، مستشار ترامب، وجيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس إلى الشرق الأوسط، وديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل، عقدوا اجتماعا استمر أربع ساعات مع نتنياهو فى القدس. وحضر الاجتماع أيضا سفير إسرائيل لدى واشنطن رون ديرمر.

وقال البيت الأبيض إنهم ناقشوا الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، حيث يعقد الفلسطينيون منذ 30 من مارس احتجاجات أسبوعية، يشوبها العنف أحيانا، ضد إسرائيل ويرد الجيش الإسرائيلى بإطلاق النار. وقتل ما لا يقل عن 128 فلسطينيا.

وأضاف في بيان "بحثوا أيضا التزام إدارة ترامب وإسرائيل المستمر بدفع السلام قدما بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

 

 


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