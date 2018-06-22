لو بتطلع بطاقة تموين جديدة.. تعرف على الأوراق المطلوبة

كتب إبراهيم سالم

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدماتها بشأن استخراج بطاقات التموين الذكية عبر المحمول، سواء بدل التالف أو الفاقد أو استخراج البطاقة الجديدة لضمان حصول المواطن على بطاقته بالرقم السرى دون تلاعب.

ويرصد "اليوم السابع"، أبرز الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقات التموينية والتى جاءت على النحو التالى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية.

2- صورة بطاقة التموين الموجود بها.

3- قسيمة الزواج.

4- إيصال كهرباء حديث.

5- عقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقارى.

6- صورة بطاقة الرقم القومى للزوجة.

7- صورة بطاقة التموين الموجودة بها.

8- رقم هاتف صاحب البطاقة، أو أى من أفراد أسرته.

9- شهادات ميلاد الأبناء.

- الأوراق المطلوبة لاستخراج بدل تالف أو فاقد هى:

1- صورة بطاقة الرقم القومى.

2- حوالة بريدية بمبلغ 20 جنيهًا.

3- رقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة.

4- إيصال كهرباء حديث.