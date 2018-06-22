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الجمعة، 22 يونيو 2018 10:04 م
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قضايا الدولة تحصل 210 ملايين جنيه فى الفترة من 1/7/2017 حتى نهاية أبريل 2018

الجمعة، 22 يونيو 2018 08:03 م
قضايا الدولة تحصل 210 ملايين جنيه فى الفترة من 1/7/2017 حتى نهاية أبريل 2018 قضايا الدولة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تمكنت فروع وأقسام هيئة قضايا الدولة على مستوى الجمهورية برئاسة المستشارحسين عبده خليل رئيس الهيئة، من تحصيل مبلغ 210 ملايين و213 ألفا و312 جنيها، خلال العام القضائى من أول يوليو 2017 حتى نهاية أبريل 2018.
 
صرح بذلك المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفنى.
 
وأضاف المستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الهيئة الأمين العام، أن جملة القضايا المتداولة خلال تلك الفترة بلغ عددها 3960772 قضية، وعدد المستشارين بالهيئة 3310 مستشاراً، موزعين على عدد فروع وأقسام الهيئة على مستوى الجمهورية البالغ 110 فروع وأقسام، وبلغت خلال تلك الفترة عدد القضايا الصادر فيها أحكاماً لصالح الدولة 762.826 قضية، وبلغت أحكام الضد خلال ذات الفترة 370.209 قضية.
 
  
 
 

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