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قائد شرطة ديالى العراقية يتعهد بإنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة

الجمعة، 22 يونيو 2018 09:34 ص
قائد شرطة ديالى العراقية يتعهد بإنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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تعهد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادى، اليوم الجمعة، بإنهاء المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال مكتب قائد شرطة ديالى، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، " إنه تم وضع آلية لنزع السلاح وحصره بيد الدولة فى عموم مناطق المحافظة حسب الضوابط وإبعاد المستودعات خارج المدن حتى لا تؤثر على المواطنين عند حصول حادث مشابة لحادث مدينة الصدر".

واعتبر أن الوضع فى قضاء خانقين أمن ومستقر وتحاول بعض العناصر الإرهابية ارباك الوضع الأمنى لكن يقظة قطعاتنا الأمنية هناك المتمثلة بقسم شرطة خانقين وفوج الطوارى حالت دون تحقيق أهداف العناصر الإرهابية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المحليين فى قضاء خانقين بأنه سيتم رفع المظاهر المسلحة حسب توجيهات وزارة الداخلية وقيادة العمليات وان القوة الأمنية فى القضاء المتمثلة بقسم الشرطة قادرة على توفير الأمن واذا تطلب الأمر قوة إضافية سيتم إرسالها إلى القضاء.

 


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