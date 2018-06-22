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فيديو.. "خد باتيهك".. شاهد نقابة الأطباء توزع وجبات خفيفة على أعضاء الجمعية العمومية

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:47 م
فيديو.. "خد باتيهك".. شاهد نقابة الأطباء توزع وجبات خفيفة على أعضاء الجمعية العمومية عمومية الأطباء
كتب إبراهيم سالم
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وزعت النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، وجبات خفيفة علي أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية اليوم الجمعة، وتكونت الوجبات من "2 باتيه، مياه معدنية، مياه غازية"، كنوع من الرويح عن أعضائها القادمين من الأقاليم للمشاركة بالجمعية.
 
وكان قد بدأ أعضاء نقابة الأطباء التسجيل، في الجمعية العمومية الطارئة التي تعقدها النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة.
 
ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هم" التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع في إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإداري ضد الأطباء " الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة".
 
وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14.
 
 


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