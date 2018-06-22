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عاطل يقتل والدته بسبب خلافات مالية ويغطى جثتها بالملح بمركز العسيرات سوهاج

الجمعة، 22 يونيو 2018 02:09 م
عاطل يقتل والدته بسبب خلافات مالية ويغطى جثتها بالملح بمركز العسيرات سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقيت ربة منزل بجزيرة أولاد حمزة، دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، حتفها على يد نجلها، والذى قام بالتعدى عليها بالضرب، حتى فارقت الحياة، وقام بوضعها بالسرير الخاص بها، وتغطيتها بالملح، حتى لا تتحلل الجثة ويفتضح أمره، وذلك بسبب خلافات مادية.
 
كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد بتقدم عامل ببلاغ يفيد بإختفاء والدته البالغة من العمر 65 عاما، منذ أربعة أيام، ولم يتهم أحد بأنه وراء غيابها.
 
وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية، بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، وقاده الرائد حسن الشاذلى رئيس مباحث مركز العسيرات، والنقيبان هيثم الحجيرى ومحمد الغول معاونى مباحث المركز.
 
وبالبحث والتحرى، عثر على المبلغ بغيابها "س . ا . م" 65 سنة، داخل غرفة نومها بمنزلها مسجاه على السرير ترتدى كامل ملابسها ومغطها بالملح، وبها أثار دماء تخرج من الفم، تم إنتداب مفتش الصحة والنيابة العامة للمعاينة، والتي قررت إنتداب الطب الشرعى لبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة.
 
وأشارت التحريات الأولية، أن وراء إرتكاب الواقعة نجلها "ر . أ . غ" 35 سنة، عاطل ويقيم معها بذات العنوان، وأنه قام بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.
 
تم تكليف إدارة البحث الجنائى بسرعة إلقاء القبض على المتهم، ومواجهته بما أسفرت عنها التحريات، وجار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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