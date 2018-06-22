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الجمعة، 22 يونيو 2018 05:16 م
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عائلات فرقتها الحرب الكورية تعاود لقاءاتها في أغسطس المقبل

الجمعة، 22 يونيو 2018 05:12 م
عائلات فرقتها الحرب الكورية تعاود لقاءاتها في أغسطس المقبل زعيما الكوريتين
أ ف ب
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اتفقت الكوريتان، اليوم الجمعة، على استئناف برنامج التقاء العائلات التى فرقتها الحرب الكورية في آغسطس المقبل، فى خطوة هى الأولى من نوعها منذ 2015 وآخر فصول التقارب الدبلوماسى فى شبه الجزيرة الكورية.

تفرق الملايين خلال الحرب الكورية 1950-1953 التى أدت إلى انقسام شبه الجزيرة. وقد مات معظمهم من دون أن يتمكنوا من رؤية أقاربهم ولا حتى الحصول على أخبار عنهم لأن كل الاتصالات عبر الحدود بين المدنيين ممنوعة.

واكد بيان مشترك نشرته وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أن اللقاءات ستعقد من 20 الى 26 أغسطس فى جبل كومجانج فى كوريا الشمالية.

واضاف البيان انه "سيتم اختيار مئة مشارك من كل جانب" موضحا أن عمليات تفقد الموقع المقرر لعقد هذه اللقاءات في جبل كومجانج ستبدأ الاسبوع المقبل.

 

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