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الجمعة، 22 يونيو 2018 03:35 م
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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للأسبوع الرابع على التوالى

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:17 م
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للأسبوع الرابع على التوالى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة فى الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضى مما يشير إلى استمرار تعزز سوق العمل.

 

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفا للأسبوع المنتهى فى 16 يونيو، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة ثلاثة آلاف طلب فوق المعلن من قبل.

 

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألف طلب الأسبوع الماضى، وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالى الذى تسجل فيه طلبات إعانة البطالة انخفاضا.

 

ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبا منه فى ظل تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته فى 18 عاما عند 3.8 بالمئة.

 

ونزل معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية هذا العام، وهو قريب من المستوى الذى يتوقعه مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) بنهاية العام الحالى والبالغ 3.6 بالمئة.

 

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذى يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، أربعة آلاف طلب إلى 221 ألف طلب فى الأسبوع الماضي.


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