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طبيب بجمعية النقابة العمومية:"اللى بيسمعوا ماتش على القهوة أكتر من المشاركين"

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:43 م
طبيب بجمعية النقابة العمومية:"اللى بيسمعوا ماتش على القهوة أكتر من المشاركين" عمومية الأطباء
كتب إبراهيم سالم
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قال أحد الأطباء المشاركين بالجمعية العمومية غير العادية بنقابة الأطباء بدار الحكمة، إن عدد المشاهدين لأحد الماتشات لكأس العالم روسيا 2018 على أحد المقاهى أكثر من الأطباء الذين سجلوا اليوم بالجمعية العمومية، لمناقشة المشاكل الخاصة بهم، قائلا: "عدد اللى بيشوفوا ماتش لكأس العالم على القهوة أكثر من اللى شاركوا النهاردة بالجمعية العمومية".

كان قد أعلن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية غير العادية، وبناء عليه تم تأجيل الجمعية لأجل غير مسمى.
 
كان من المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا هى "التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع فى إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإدارى ضد الأطباء، الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات ومقابل ساعات العمل الزائدة".
 
 

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