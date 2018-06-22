ضبط 1104 هاربين من أحكام وتحرير 945 مخالفة مرورية فى حملة بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1104 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 945 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 376 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.