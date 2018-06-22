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الجمعة، 22 يونيو 2018 06:39 م
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ضبط مسلحين يسطون على المواطنين بالبحيرة بحوزتهم أسلحة وذخيرة

الجمعة، 22 يونيو 2018 03:36 م
ضبط مسلحين يسطون على المواطنين بالبحيرة بحوزتهم أسلحة وذخيرة المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ جمال أبو الفضل ـ ناصر جودة
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نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة ، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى البلطجة وفرض السيطرة على الأراضى بمنطقة أبو بكر الصديق ببدر، وعثر بحوزتهم على5 قطع أسلحة نارية وذخائر ، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة بدر  بالبحيرة حيازة بعض الأشخاص لأسلحة نارية وذخائر بقصد إستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة بناحية أبو بكر الصديق دائرة المركز .

على الفور وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم إستهداف العناصر المتحرى عنها بمأمورية مشتركة بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة وإدارة قوات الأمن ، أسفرت عن ضبطهم ، وبحوزتهم "4 بنادق آلية ، بندقية FN ،  603 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، 26 خزينة لأسلحة نارية ، 7 جربندية  ، بعض الملابس ، سيارة بيك أب"، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر والسيارة بقصد إستخدامها فى ممارسة جرائم البلطجة وفرض السيطرة على الأراضى بالمنطقة .

 

السيارة
السيارة

 

المتهمون
المتهمون

 


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