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ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بإمبابة

الجمعة، 22 يونيو 2018 12:00 ص
ضبط عاطل لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بإمبابة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى إمبابة، وضبط بحوزته 215 قرص مخدر، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

 

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد باتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة.

 

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 215 قرصًا مخدرًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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