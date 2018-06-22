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الجمعة، 22 يونيو 2018 08:18 م
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ضبط عاطل بحوزته 215 قرصا مخدرا بإمبابة والنيابة تقرر حبسه 4 أيام

الجمعة، 22 يونيو 2018 07:45 م
ضبط عاطل بحوزته 215 قرصا مخدرا بإمبابة والنيابة تقرر حبسه 4 أيام مواد مخدرة - أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة إمبابة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم وبحوزته 215 قرصا مخدرا، بعد ورود معلومات تفيد باتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا بالاتجار بالمواد المخدرة.
 
 
وأشارت التحقيقات إلى أن بتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 215 قرصًا مخدرًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها. 
 
 
 
 
 

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