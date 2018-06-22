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ضباط ينعون والدة أول شهيد بفض اعتصام رابعة لوفاتها

الجمعة، 22 يونيو 2018 01:09 م
ضباط ينعون والدة أول شهيد بفض اعتصام رابعة لوفاتها والدة الشهيد شادي مجدي
كتب محمود عبد الراضى
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نعى عدداً من رجال الشرطة عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا،  وفاة رجاء أنور والدة الشهيد النقيب شادى مجدى ضابط العمليات الخاصة الذى استشهد فى فض اعتصام رابعة.

الشهيد شادى مجدى كان أول شهيد للشرطة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة،  حيث التحق بكلية الشرطة عام 2000 وتخرج 2004 ليلتحق بقطاع الأمن المركزى فور تخرجه ثم انضم للعمليات الخاصة.

شارك فى مداهمات أمنية عديدة وأصيب فى مداهمة وكر الجنائيين فى منطقة جبل الحلال بسيناء عام 2004،  وأصيب فى مأمورية قتالية بمحافظة بورسعيد بطلق نارى بالفخذ،  واستشهد فى 14 أغسطس 2014 بطلق نارى فى الرأس من قناصة الجماعة الإرهابية أثناء محاولته انقاذ أحد المجندين المصاب بطلق نارى أيضا فى فض اعتصامى رابعة والنهضة.

ضابط ينعي والدة الشهيد شادي مجدي

ضابط ينعي والدة الشهيد شادي مجدي

ضباط شرطة ينعوا والدة الشهيد شادي مجدي

ضباط شرطة ينعوا والدة الشهيد شادي مجدي

والدة الشهيد شادي مجدي

والدة الشهيد شادي مجدي
 

 


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شادي مجدي

والدة الشهيد شادي مجدي




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