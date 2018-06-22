صور.. مسئول الاعلام بنقابة الأطباء: لو قعدنا للمغرب كده النصاب مش هيكتمل

كتب إبراهيم سالم - تصوير خالد كامل

ناشد علاء ثابت، مسئول الاعلام بنقابة الأطباء بدار الحكمة، الأطباء الذين سجلوا بالجمعية العمومية الغير عادية بالتواصل مع زملائهم الذين لم يسجلوا بعد وحثهم على التسجيل بأسرع وقت ممكن لاكتمال النصاب القانونى للجمعية حتى تباشر أعمالها رسميا.

وقال "ثابت": "كل اللى يعرف دكتور لم يسجل بالجمعية يتصل بيه كدا النصاب القانونى بالطريقة دى مش هيكتمل لو قعدنا للمغرب".

وكان قد بدأ أعضاء نقابة الأطباء التسجيل، فى الجمعية العمومية الطارئة التى تعقدها النقابة العامة للأطباء، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بمقر النقابة بدار الحكمة.

ومن المقرر أن تناقش العمومية 5 قضايا، هم" التعدى على ممارسة مهنة الطب من غير الأطباء، تأمين الأطباء أثناء عملهم بالمستشفيات، الإسراع فى إعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، التعسف الإدارى ضد الأطباء " الندب التعسفى، وقف الإجازات بدون مرتب، حافز النوباتجيات و مقابل ساعات العمل الزائدة".

وتناقش العمومية أيضا، رسوم الدراسات العليا وضرورة تحمل وزارة الصحة لها، وفقا للقانون 137 المعدل للقانون 14





















































































































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